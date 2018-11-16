В Казахстане столкнулись два автобуса

АСТАНА, 16 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и 14 госпитализированы в результате столкновения двух автобусов в Казахстане, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"Вечером 16 ноября в десяти километрах от села Акжар Кармакшинского района Кызылординской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в одном из которых находились 32 человека, в другом — 37 человек. В результате ДТП погибли два человека, 14 человек, из них двое детей, доставлены в близлежащую Кармакшинскую районную больницу", — сообщил Нурахметов.

По его данным, к месту происшествия выезжали сотрудники департамента по ЧС Кызылординской области, а также работники центра медицины катастроф комитета по ЧС.