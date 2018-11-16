Климкин провел встречу с представителями конгресса США

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ходе визита в Вашингтон провел встречу с председателем комитета иностранных дел палаты представителей конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем.

Климкин находится в США с рабочим визитом с 14 по 16 ноября.

"Спасибо за продуктивную встречу с председателем комитета иностранных дел палаты представителей конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу", — написал Климкин в Twitter.