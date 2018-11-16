Источник опроверг информацию о проведении досрочных выборов в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Решение о проведении в Израиле досрочных выборов пока не принято, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в них не заинтересован, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в правящей партии "Ликуд".

Противоположные сообщения, появившиеся ранее в местных СМИ, собеседник агентства назвал элементом политического торга, который ведет один из коалиционных партнеров Нетаньяху, министр просвещения Нафтали Беннет, претендующий на пост министра обороны.

"Стремясь что-то выгадать, он оказывает большое давление и рассылает в СМИ заявления, что мы на пороге выборов. Сейчас мы не знаем, так ли это… Но прямо сейчас, мне кажется, решения еще не принято. Премьер-министр Нетаньяху не заинтересован прямо сейчас идти на выборы", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

"Если вы хотите знать, идем ли мы на выборы или нет, дождитесь заявления премьер-министра. До тех пор ничего на самом деле не произойдет", — добавил он.

Коалиционный кризис, который грозит на несколько месяцев раньше срока оборвать жизнь четвертого в целом и третьего подряд правительства Нетаньяху, разразился на этой неделе, когда в отставку подал русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман. Отказ от второй по значимости должности в кабинете он объяснил несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа.

С отставкой Либермана и выходом из коалиции его партии "Наш дом Израиль" Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, причем основные его союзники также высказались за скорейший созыв выборов. Их процедура требует, чтобы депутаты Кнессета приняли закон о самороспуске с определением даты всенародного голосования, по итогам которого будут сформированы новые парламент и правительство.