В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Израилю предстоят досрочные парламентские выборы, дату которых будут согласовывать в воскресенье, передает радиостанция "Кан" по итогам встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с одним из ключевых коалиционных партнеров.

Проведение всенародного голосования, по итогам которого будет определен новый состав парламента, сформировано правительство и назначен его глава, предполагает, что депутаты Кнессета примут закон о самороспуске с определением даты выборов.

"Нет возможности для продолжения существования правительства. В воскресенье дата выборов будет согласовываться между лидерами коалиционных партий", — передает радио.

Аналогичные сообщения появились у других израильских СМИ после встречи Нетаньяху с министром просвещения Нафтали Беннетом, который возглавляет правую партию "Еврейский дом".

Коалиционный кризис, который грозит на несколько месяцев раньше срока оборвать жизнь четвертого в целом и третьего подряд правительства Нетаньяху, разразился на этой неделе, когда в отставку подал русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман. Отказ от второй по значимости должности в кабинете он объяснил несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа.

С отставкой Либермана и выходом из коалиции его партии "Наш дом Израиль" Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, причем основные его союзники также высказались за скорейший созыв выборов.

Приняв закон о самороспуске Кнессета, депутаты продолжат работу до выборов, а правительство — до формирования нового. Наиболее вероятными датами голосования местные СМИ называют март или май будущего года. Кабинет и парламент, сформированные в 2015 году, почти доработали весь отведенный им законом срок, который истекает в следующем ноябре.