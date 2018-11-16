Эстонские консерваторы потребовали отставки главы МИД

ТАЛЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Парламентская фракция Консервативной народной партии (EKRE) считает, что министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер должен выйти из состава правительства из-за ситуации с миграционным соглашением ООН, говорится в опубликованном в пятницу заявлении партии.

Консерваторы обвинили главу МИД в предоставлении неверной информации парламенту и общественности.

"Министр иностранных дел Миксер пытался скрыть от эстонского парламента и общественности содержание миграционного пакта ООН. Продолжающиеся заявления Миксера о том, что критика миграционного пакта является информационным нападением", — цитирует партия лидера EKRE Марта Хельме.

Хельме также сообщил, что EKRE начнет консультации с другими парламентскими партиями о вотуме недоверия Миксеру, если он не уйдет в отставку добровольно.

На заседании правительства в четверг член Социал-демократической партии Миксер выступил с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН, но министр юстиции Урмас Рейнсалу, представляющий партию "Отечество", сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе договора о миграции.

В состав правительства входят министры от Центристской партии, Социал-демократической партии и партии "Отечество".

Ранее в пятницу председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал премьер-министра Эстонии Юрии Ратаса отправить в отставку министра юстиции Рейнсалу.