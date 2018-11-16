Украина не сможет построить военную базу в Азовском море, заявили в Киеве

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. У Киева нет денег на строительство военно-морской базы в одном из городов Азовского моря, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я не являюсь сторонником тех тезисов, что давайте построим базу в Бердянске или Мариуполе и через месяц у нас будет мощный военно-морской флот – это абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море", — заявил он в эфире украинского телеканала " Прямой ".

По его словам, для строительства нужны огромные средства и достаточное время, которых сейчас нет.

"Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности", — добавил Тука.

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.