Украина не сможет построить военную базу в Азовском море, заявили в Киеве

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. У Киева нет денег на строительство военно-морской базы в одном из городов Азовского моря, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
По его словам, для строительства нужны огромные средства и достаточное время, которых сейчас нет.
"Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности", — добавил Тука.
Обстановка в Азовском море
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.
Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.