В Казахстане мальчик, которому по документу 119 лет, может лишиться лечения

АСТАНА, 16 ноя – РИА Новости. Ошибка в адресной справке, полученной в Центре обслуживания населения (ЦОН) Караганды, может лишить лечения шестилетнего мальчика, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как рассказала мама ребенка, она собирала документы для госпитализации сына. У мальчика задержка речевого развития, начало планового лечения было назначено на 19 ноября.

Несколько дней назад женщина поехала брать адресную справку для сына, но обнаружила там ошибку. Мальчик родился в 2012 году, а в справке по месту жительства значится странная дата регистрации — в 1899 году, за 113 лет до его рождения.

"Сначала я даже не поверила своим глазам, — рассказывает Анна Погосова. — Сами представьте, 1899 год – тогда даже компьютеров не было. В общем, я еще дважды запросила эту справку, и там все время выходила эта ошибка".

Тогда женщина обратилась к сотрудникам ЦОНа, чтобы тем помогли внести ей корректировки. Но оказалось, что мальчика в базе данных нет вовсе.

Как сообщили в миграционной полиции по Карагандинской области, у них нет данных о регистрации мальчика по месту прописки. Возможно, это связано с переходом на электронную систему в 2012 году. Но был ли сбой в программе, полицейские не объяснили.

В ведомстве пообещали оперативно исправить ошибку, как только им будут предоставлены все необходимые документы.

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