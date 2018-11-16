На Украине химзавод "Азот" могут отключить от энергоснабжения за долги

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Компания "Луганское энергетическое объединение" 28 ноября планирует отключить за долги от энергоснабжения одно из крупнейших химических предприятий на Украине — "Северодонецкое объединение "Азот", сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Азот" будет обесточен 28 ноября, если предприятие не рассчитается за электричество. По состоянию на 1 ноября 2018 года долг Северодонецкого "Азота" за потребленную электроэнергию составляет 117 миллионов гривен (около 4,2 миллиона долларов по курсу нацбанка)", — говорится в сообщении компании в Facebook.

В компании отметили, что обесточить полностью завод нельзя, поэтому будет обесточена только та часть завода, которую позволяет законодательство.