Россия не закроет Азовское море для украинских судов, считает адмирал

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия не будет перекрывать Азовское море для украинских судов в ответ на задержание Украиной следующих в Крым судов, так как это противоречит конвенции ООН по морскому праву, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле допускают принятие мер для защиты российских мореплавателей в Азовском море. Ранее украинские пограничники задержали 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма", сообщало агентство УНН. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил в связи с этим, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

"Азовское море принадлежит и Украине и России. От России не поступало и не поступит заявление о его закрытии для украинских судов. Подобные действия неправомерны и противоречат пункту об открытых морях в конвенции ООН по морскому праву. Азовское море должно быть открыто для двух стран, особенно для их гражданских кораблей", — сказал Валуев.