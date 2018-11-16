Пушилин заявил об усилении интеграции между ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность в усилении интеграции между ДНР и ЛНР.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. На пост главы ЛНР претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3% голосов. Пушилин победил на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 60,85% голосов.

"Хочу выразить убежденность в дальнейшем усилении интеграционных процессов между двумя братскими республиками в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах, которые приведут к укреплению их международного авторитета наших стран, росту благосостояния жителей Донбасса", — процитировали в администрации главы ЛНР агентству РИА Новости текст поздравления Пушилина Пасечнику.

Врио главы ДНР выразил уверенность, что Пасечнику "удастся успешно решить стратегически важные задачи укрепления государственности, развития экономического потенциала, сохранения социальной и гражданской стабильности благодаря".

"Вы одержали убедительную победу в ходе честных и открытых выборов, прошедших в полном соответствии с самыми высокими международными стандартами. Итоги голосования отчетливо свидетельствуют о безоговорочном доверии жителей республики, которые видят в Вас сильного и волевого руководителя, настоявшего лидера, готового взять на себя ответственность за судьбу страны", — говорится в тексте поздравления.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.