На западе Украины горняки перекрыли международную трассу

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Около 80 шахтеров заблокировали международную трассу Львов — Рава-Русская во Львовской области и требуют погасить задолженность по зарплате, передают "Украинские новости" со ссылкой на представителя областного управления Нацполиции Украины.
На место прибыли полицейские, они пытаются убедить шахтеров разблокировать трассу.
Протесты шахтеров
В начале ноября около 500 шахтеров блокировали движение в центре Львова и устроили пикет у стен областной администрации с требованием погасить задолженность по зарплате. Она превысила 250 миллионов гривен, как сообщали СМИ.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях из-за долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть некоторые шахты.