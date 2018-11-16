На западе Украины горняки перекрыли международную трассу

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Около 80 шахтеров заблокировали международную трассу Львов — Рава-Русская во Львовской области и требуют погасить задолженность по зарплате, передают "Украинские новости" со ссылкой на представителя областного управления Нацполиции Украины.

Горняки переходят дорогу по пешеходному переходу. Они утверждают, что не полностью выплачена зарплата за сентябрь, долг превышает 20 миллионов гривен (720 тысяч долларов).

На место прибыли полицейские, они пытаются убедить шахтеров разблокировать трассу.

Протесты шахтеров

В начале ноября около 500 шахтеров блокировали движение в центре Львова и устроили пикет у стен областной администрации с требованием погасить задолженность по зарплате. Она превысила 250 миллионов гривен, как сообщали СМИ.

Накануне глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что рабочие шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже 29 дней не поднимались на поверхность и требуют погасить задолженность по зарплате, которая превышает 126 миллионов гривен.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях из-за долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть некоторые шахты.