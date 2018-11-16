КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Тематические мероприятия пройдут в Киеве по случаю Дню достоинства и свободы, в их числе — городские соревнования по военной подготовке "Снайпер столицы – 2018" среди школьников, сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской администрации.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

"День Достоинства и Свободы в столице отметят рядом тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий… Среди учебных заведений Киева в этот период пройдет III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке "Снайпер столицы — 2018". Это ежегодные соревнования, основанные еще в 2005 с целью военно-патриотического воспитания, популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта", — говорится в сообщении.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

История со снайперами и стрельбой по людям в ходе массовых беспорядков в Киеве сыграла значительную роль в захвате власти оппозицией. Интрига в этом деле появилась после того, как в интернете была опубликована запись телефонного разговора министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта и в то время главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. В ходе беседы Паэт сказал, что "стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а за ними стоял кто-то из новой коалиции". В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва располагает данными о том, что стрельбой снайперов на майдане Незалежности могла руководить запрещенная в РФ организация "Правый сектор"*.

* Запрещенная в России экстремистсткая организация