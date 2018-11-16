Эксперт прокомментировал позицию японского премьера по Курилам

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что, в случае передачи Россией островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США, является революционным, оно отражает стремление Токио снизить до минимума зависимость от Вашингтона во всех ключевых областях, считает российский востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский.

В пятницу газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии японского премьера рассказала подробности встречи, которая состоялась на текущей неделе между лидерами Японии и РФ Синдзо Абэ и Владимиром Путиным в Сингапуре. По данным издания, Абэ сообщил Путину, что если, согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года, Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

"Слова Абэ о неразмещении американских баз являются чем-то революционным. По крайней мере, за 50 лет обсуждения этой проблемы я впервые слышу подобное. Это говорит о том, что Абэ добился большого успеха в "удлинении вожжей", на которых США продолжают держать Японию", — заявил Тавровский.

Ссылаясь на положения двустороннего договора о безопасности, который был подписан двумя странами в середине прошлого века, эксперт напомнил, что вся территория Японии потенциально может быть использована ее союзником в интересах совместной обороны. "В свете этого, заявление Японии очень важно — уверен, оно будет активно обсуждаться и в японской, и в американской прессе. Разумеется, требуются новые детали и оценки, которые позволят понять суть происходящего", — указал собеседник.

По мнению востоковеда, тот факт, что срок полномочий действующего премьера Японии истекает в скором времени, "вынуждает Абэ совершать экстраординарные шаги". Другим немаловажным вопросом, отмечает Тавровский, является то, как именно позиция главы японского правительства по Курилам будет воспринята в Вашингтоне.

"За последнее время Абэ совершал такие шаги, которые, возможно, очень разочаровывали Вашингтон: от "слишком частых" встреч с Владимиром Путиным до ослабления санкций, в которых Япония также участвует. На мой взгляд, прогресс по островам нужен Токио, чтобы добиться прогресса в отношениях с Россией. Но и это не окончательная цель, а промежуточная. Окончательная цель — снижение до минимума зависимости от Соединенных Штатов во всех областях: в экономической, военной и политической", — полагает эксперт.

Лидеры Японии и России на текущей неделе провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой со стороны Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов — Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.