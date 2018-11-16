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Эксперт прокомментировал позицию японского премьера по Курилам

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что, в случае передачи Россией островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США, является революционным, оно отражает стремление Токио снизить до минимума зависимость от Вашингтона во всех ключевых областях, считает российский востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский.

Остров Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Токио рассчитывает на суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан

В пятницу газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии японского премьера рассказала подробности встречи, которая состоялась на текущей неделе между лидерами Японии и РФ Синдзо Абэ и Владимиром Путиным в Сингапуре. По данным издания, Абэ сообщил Путину, что если, согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года, Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

"Слова Абэ о неразмещении американских баз являются чем-то революционным. По крайней мере, за 50 лет обсуждения этой проблемы я впервые слышу подобное. Это говорит о том, что Абэ добился большого успеха в "удлинении вожжей", на которых США продолжают держать Японию", — заявил Тавровский.

Ссылаясь на положения двустороннего договора о безопасности, который был подписан двумя странами в середине прошлого века, эксперт напомнил, что вся территория Японии потенциально может быть использована ее союзником в интересах совместной обороны. "В свете этого, заявление Японии очень важно — уверен, оно будет активно обсуждаться и в японской, и в американской прессе. Разумеется, требуются новые детали и оценки, которые позволят понять суть происходящего", — указал собеседник.

По мнению востоковеда, тот факт, что срок полномочий действующего премьера Японии истекает в скором времени, "вынуждает Абэ совершать экстраординарные шаги". Другим немаловажным вопросом, отмечает Тавровский, является то, как именно позиция главы японского правительства по Курилам будет воспринята в Вашингтоне.

"За последнее время Абэ совершал такие шаги, которые, возможно, очень разочаровывали Вашингтон: от "слишком частых" встреч с Владимиром Путиным до ослабления санкций, в которых Япония также участвует. На мой взгляд, прогресс по островам нужен Токио, чтобы добиться прогресса в отношениях с Россией. Но и это не окончательная цель, а промежуточная. Окончательная цель — снижение до минимума зависимости от Соединенных Штатов во всех областях: в экономической, военной и политической", — полагает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Межгосударственные отношения России и Японии

Лидеры Японии и России на текущей неделе провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой со стороны Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов — Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.

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