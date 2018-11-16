В украинской Смеле частично включили отопление

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Газ дали в 15 из 20 котельных в городе Смела Черкасской области, где отсутствовало отопление, сообщил в пятницу вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. Вечером в четверг мэр города Смела Алексей Цыбко заявил о запуске котельных и сообщил, что вскоре весь город будет подключен к отоплению.

"Газ подано уже в 15 котельных из 20, к которым подключена социальная сфера: 77 домов из 152, 9 школ, 3 больницы, 8 детсадов. Четыре котельные работают на подачу тепла, остальные — в процессе запуска", — написал Зубко на своей странице в Facebook.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.