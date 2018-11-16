В Совфеде пригрозили Украине закрытием Азовского моря

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма, заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.
"И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — отметил он.
Подобными действиями украинские власти, по его словам, сами реально разрывают соглашение об Азовском море. И от этого только Украина и пострадает, добавил сенатор.
Действия Киева Клинцевич охарактеризовал как "явный беспредел". Он указал, что не имеет значение, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств. И те, и другие вошли в порты Крыма совершенно законно, отметил он.
Ранее украинская госпогранслужба задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма".
Ситуация в Азовском море
Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву в том, что они практикуют "жесткую политику задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что осуществляет проверочные мероприятия на основании международного морского права и претензий от судовладельцев в ведомство не поступало. В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают протоколов.
После этого Украина заявила, что хочет усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.