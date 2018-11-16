В Совфеде пригрозили Украине закрытием Азовского моря

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма, заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", — подчеркнул он, добавив, что есть возможность за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

"И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — отметил он.

Подобными действиями украинские власти, по его словам, сами реально разрывают соглашение об Азовском море. И от этого только Украина и пострадает, добавил сенатор.

Действия Киева Клинцевич охарактеризовал как "явный беспредел". Он указал, что не имеет значение, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств. И те, и другие вошли в порты Крыма совершенно законно, отметил он.

Ранее украинская госпогранслужба задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма".

Ситуация в Азовском море

В марте Украина задержала в Азовском море траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Против капитана открыто уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин".

Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву в том, что они практикуют "жесткую политику задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что осуществляет проверочные мероприятия на основании международного морского права и претензий от судовладельцев в ведомство не поступало. В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают протоколов.

После этого Украина заявила, что хочет усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.