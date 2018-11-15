Украинский министр назвал статью о детском лагере радикалов неправдивой

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в четверг назвал неправдивой опубликованную в Washington Post статью о детском лагере в Тернопольской области, где детей учат убивать, а его ведомство якобы финансирует радикальные националистические организации.

Ранее американская ежедневная газета Washington Post опубликовала статью "Обучение детей убийствам в украинском националистическом лагере", в которой сообщалось, что министерство молодежи и спорта финансирует радикальные националистические организации. В частности, по данным газеты, в этом году ведомство выделило 4 миллиона гривен (около 150 тысяч долларов) для нескольких молодежных лагерей, в которых якобы обучают убивать.

Накануне телеканал "Евроньюс" показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины, отмечает телеканал.

"Кроме того, что упомянутый лагерь (за счет участников, а не министерства) действительно происходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, откровенно не правдивая", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство не финансирует общественные организации, средства выделяются на реализацию проектов, отобранных на конкурсе. "В 2018 году ведомство выделило 4 миллиона гривен на проекты, связанные с темой национально-патриотического воспитания", — говорится в его сообщении.

При этом, по словам министра, конкурсная комиссия анализирует все заявки на предмет проявлений ксенофобии и дискриминации. "Тернопольская областная молодежная организация "Сокол свободы" (о которой идет речь в статье – ред.) подавала документы на участие в конкурсе, но ее заявка была отклонена, и об этом указано в решении конкурсной комиссии", — отметил Жданов