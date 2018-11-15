Аваков назвал Минские соглашения "замораживанием" конфликта в Донбассе

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Минские соглашения по урегулированию в Донбассе ведут не к решению конфликта в регионе, а к "замораживанию", сообщила в четверг пресс-служба МВД Украины.

По данным ведомства, Аваков в четверг провел встречу с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором, стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

"По словам Арсена Авакова "минские договоренности", которые остаются единственным институциональным планом прекращения боевых действий, по сути ведут к замораживанию, а не решению вооруженного конфликта на Донбассе", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Аваков считает опыт Института мира США полезным в урегулировании конфликта в Донбассе.