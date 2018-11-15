ВИЛЬНЮС, 15 ноя – РИА Новости. Депутат партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Радвила Моркунайте-Микуленене вместе с парламентариями из других стран Балтии обратилась к руководству Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой, сообщает Sputnik Литва.
Моркунайте-Микуленене заявила, что группа депутатов обращалась в Amazon Inc. по поводу продукции, которая "направлена на получение прибыли, несмотря на пережитое миллионами жертв репрессий советского режима".
"Тоталитарные режимы — зло, для которого нет оправдания. Поэтому такое легкое использование советской символики в коммерческих целях не только морально и этически необоснованно, но также способствует поддержке тоталитарных режимов, идеализации советской империи", — заявила Моркунайте-Микуленене.
На прошлой неделе литовские активисты решили заставить компанию Amazon изъять из продажи футболки с советской символикой посредством призыва в социальных сетях.
Ранее в Литве "объявляли войну" Walmart и Adidas из-за товаров с советской символикой. В случае с Walmart балтийские политики добились изъятия футболок с серпом и молотом из продажи в интернет-магазинах.
В российском МИД посчитали требования балтийских политиков абсурдными и подчеркнули, что у Латвии и Эстонии нет таких правовых оснований.
Весь советский период на территории Литвы, Латвии и Эстонии действовали национальные органы власти. Исходя из всех этих аспектов, нахождение Прибалтики в составе СССР невозможно рассматривать как "оккупацию", подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.
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