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Балтийские политики потребовали от Amazon убрать вещи с символикой СССР

(обновлено: 18:52 15.11.2018)
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© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкВильнюс. Архивное фотоВильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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ВИЛЬНЮС, 15 ноя – РИА Новости. Депутат партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Радвила Моркунайте-Микуленене вместе с парламентариями из других стран Балтии обратилась к руководству Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой, сообщает Sputnik Литва.

Гречневая крупа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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К инициативе присоединились латвийский европарламентарий Сандра Калниете, ее эстонский коллега Тунне Келам и депутаты эстонского парламента Тармо Круузимяэ и Райво Аэг.

Моркунайте-Микуленене заявила, что группа депутатов обращалась в Amazon Inc. по поводу продукции, которая "направлена на получение прибыли, несмотря на пережитое миллионами жертв репрессий советского режима".

"Тоталитарные режимы — зло, для которого нет оправдания. Поэтому такое легкое использование советской символики в коммерческих целях не только морально и этически необоснованно, но также способствует поддержке тоталитарных режимов, идеализации советской империи", — заявила Моркунайте-Микуленене.

Перезахоронение останков командира лесных братьев Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
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По мнению политиков, торговля такими вещами наносит ущерб чувствам "репрессированного населения" стран Балтии, пережившего "эпоху тоталитаризма".

На прошлой неделе литовские активисты решили заставить компанию Amazon изъять из продажи футболки с советской символикой посредством призыва в социальных сетях.

Ранее в Литве "объявляли войну" Walmart и Adidas из-за товаров с советской символикой. В случае с Walmart балтийские политики добились изъятия футболок с серпом и молотом из продажи в интернет-магазинах.

В российском МИД посчитали требования балтийских политиков абсурдными и подчеркнули, что у Латвии и Эстонии нет таких правовых оснований.

Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В России не раз подчеркивали, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени. Между государствами не было военного конфликта, а местные власти не препятствовали советским войскам войти на территории республик и, более того, выражали очевидное согласие.

Весь советский период на территории Литвы, Латвии и Эстонии действовали национальные органы власти. Исходя из всех этих аспектов, нахождение Прибалтики в составе СССР невозможно рассматривать как "оккупацию", подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

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