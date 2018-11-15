США ввели санкции против экс-помощника принца и саудовского генконсула

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты после убийства журналиста Джамаля Хашукджи ввели санкции в отношении экс-помощника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль Катани и генконсула этой страны в Турции Мохаммада аль Отайби, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении 17 граждан Саудовской Аравии в рамках так называемого "Глобального акта Магнитского", который по задумке американских властей содержит список лиц, нарушающих права человека.

В среду представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявляла, что США не остановятся в своих действиях в отношении Эр-Рияда в связи с делом об убийстве оппозиционного саудовского журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.