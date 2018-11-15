Эр-Рияд обвинил СМИ Катара и Турции в проведении антисаудовской кампании

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. После инцидента с убийством журналиста Джамаля Хашукджи СМИ Турции и Катара развязали мощнейшую антисаудовскую кампанию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.Аль-Арабия".
По его словам, виновных в убийстве обязательно накажут в соответствии с законами, действующими в Саудовской Аравии.
В то же время он отметил, что попытки "политизировать этот вопрос, запутать ситуацию" продолжаются. В частности, министр выразил сожаление в связи с утечками в СМИ по поводу расследования убийства саудовского подданного.
"Было бы лучше для всех, если любой, кто обладает информацией, позволяющей прояснить ситуацию, поделился бы ей со следствием, а не распространял эти данные в СМИ", — добавил глава саудовской дипломатии.
Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.