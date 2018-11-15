МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма", сообщает УНН.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", — приводит издание заявление представителей пограничной службы.

В ведомстве добавили, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

При этом там не уточнили, есть ли среди них российские суда.

Как отмечается, всего в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

Задержание судов

Обстановка с судоходством в Азовском море обострилась этой весной. В марте украинские пограничники задержали траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Команда уже находится в России, кроме капитана судна. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам".

В четверг Владимир Путин назвал задержание российского судна в Азовском море незаконным.

В августе в Херсоне также задержали танкер "Механик Погодин".

В Москве действия Киева расценивают как "морской терроризм". В ответ Россия усилила пограничные досмотры в своей акватории Азовского моря. В Киеве российские власти обвинили в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Как отметили в крымском погрануправлении ФСБ, проверки проходили в соответствии с нормами международного морского права. Со стороны судовладельцев также не было никаких претензий. В украинском МИД признали, что российские пограничники при осмотре действовали в соответствии с установленными протоколами.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.