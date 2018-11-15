Силовики доставили в Донбасс запрещенные боеприпасы, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики доставили в район населенного пункта Попасная в Донбассе запрещенные минскими соглашениями кассетные боеприпасы, заявил на брифинге официальный представитель оборонного Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Прибыли шесть грузовых автомобилей с боекомплектом. При выгрузке была замечена маркировка снарядов, которая указывала на то, что это кассетные боеприпасы", — заявил Марочко. Он уточнил, что автомобили были обнаружены в зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины в районе населенного пункта Попасная, на территории одного из аграрных предприятий, там же была зафиксирована реактивная система залпового огня РСЗО БМ-27 "Ураган".

Марочко отметил, что использование данных боеприпасов запрещено не только минскими соглашениями, но и международными правовыми актами.