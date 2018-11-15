Киев хочет перейти на прямые закупки оружия у США, заявил украинский посол

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Киев рассчитывает перейти на прямые закупки вооружения в США, работает над соответствующими законодательными изменениями, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он напомнил, что в пятницу в Вашингтоне состоится заседание комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США. По словам Чалого, в группе комиссии, работающей по направлению безопасности, предполагается обсуждение вопросов военно-технического взаимодействия. Кроме того, планируется обсуждение киберугроз, на котором будут присутствовать представители профильных структур с обеих сторон.

"Мы работаем сейчас над тем, чтобы изменения в украинское законодательство позволили прямые закупки военной техники и вооружения, без посредников. И эти изменения могут открыть новые возможности для нашего взаимодействия с США", — сказал Чалый в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в четверг.

При этом, по его словам, США также заинтересованы в закупках Украиной американского оружия.

"Сегодня такая позиция в Белом доме и в других соответствующих структурах США, что чем больше вооружений Украина будет закупать в США, тем больше получит по прямой безвозмездной помощи. То есть это связанные процессы, и, я считаю, нам целесообразно идти именно таким путем. Есть типы вооружений, которые нам очень нужны, но мы их сами не производим, они есть в Соединенных Штатах. Мы как раз над этим работаем. Каждая такая сделка и договоренность предусматривают подготовительный период, поэтому, я думаю, вы увидите результат до начала следующего года", — добавил Чалый.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.