"Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка, заявил в четверг глава госкомпании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" пытался разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Российская компания бумаги разместила успешно — привлекла 1 миллиард евро под 2,95% годовых, причем спрос превысил 1,4 миллиарда евро. Между тем, как сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза", номинированных в долларах, был в разы выше и составлял около 10,9% годовых.

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", — написал Коболев на странице в Facebook.

При этом он отметил, что компания будет продолжать отслеживать ситуацию на рынке. "Планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условий", — сообщил глава украинской госкомпании.

В конце октября Коболев говорил, что "Нафтогаз" намерен разместить евробонды на сумму 0,5-1 миллиарда долларов.