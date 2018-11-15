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Художник из США купил картину Бэнкси за 725 тысяч долларов, чтобы закрасить

(обновлено: 16:26 15.11.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАукцион. Архивное фотоАукцион. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Художник из США Рон Инглиш купил работу известного британского художника Бэнкси "Рабский труд" за 561 тысячу фунтов (более 725 тысяч долларов), но планирует закрасить ее в знак протеста против торговли уличным искусством, сообщает британское издание Evening Standard.

Бэнкси Иисус Христос с покупками (Banksy Jesus with Shopping Bags)
© Jan Slangen
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"Рабский труд" — мурал Бэнкси, изначально написанный на стене магазина уцененных товаров в лондонском пригороде Вуд Грин в 2012 году. Художник изобразил маленького мальчика, сидящего на коленях перед швейной машинкой, вышивающего британский флаг. В 2013 году картину отделили от стены и выставили на аукцион.

По данным издания, накануне ее купил американец на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе.

"Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться. Моя идея для этой картины в том, чтобы побелить ее для моего хорошего приятеля Бэнкси, жаль, что я не могу потратить больше денег на это", — заявил Инглиш и добавил, что встречался с Бэнкси в Палестине.

Художник заявил, что "собирается зарисовать картину и вставить в одну из стен в своем доме". "Мы устали от людей, которые крадут с улиц то, что мы делаем, и перепродают, поэтому я собираюсь купить все, что могу, и побелить", — добавил он.

Инглиш заявил, что потом "продаст побеленную картину за 1 миллион долларов". "Я сумасшедший, но не глупый", — пояснил он.

Самоуничтожающаяся картина

Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2018 / Thomas Coex
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В октябре одна из самых знаменитых работ Бэнкси самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1 миллион фунтов. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер.

Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявил, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.

Таинственный артист: работы уличного художника Бэнкси
© REUTERS / Luke MacGregorКартина "Девочка с воздушным шаром" была выполнена художником в единственном экземпляре в 2006 году. Сразу после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов работу повредил встроенный в раму шредер.Сотрудник с работой художника Бэнкси Девочка и воздушный шар в аукционном доме Bonhams в Лондоне
© REUTERS / Luke MacGregor
Картина "Девочка с воздушным шаром" была выполнена художником в единственном экземпляре в 2006 году. Сразу после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов работу повредил встроенный в раму шредер.
© AP Photo / Kevin FrayerНа протяжении всей своей карьеры Бэнкси удается сохранять анонимность. Предполагается, что он родился в Бристоле, поскольку именно в этом городе стали появляться его работы.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме. Граффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Kevin Frayer
На протяжении всей своей карьеры Бэнкси удается сохранять анонимность. Предполагается, что он родился в Бристоле, поскольку именно в этом городе стали появляться его работы.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
© AP Photo / Bebeto MatthewsВ 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен лот, владелец которого предлагал назвать настоящее имя Бэнкси. Администрация ресурса сняла лот, поскольку он был нематериальным. Тогда он выставил на продажу клочок бумаги, на котором написано имя художника. В ходе торгов цена достигла почти миллиона долларов. Однако этот лот позднее также был отозван.
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-ЙоркеГраффити британского художника Бэнкси на стене в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
В 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен лот, владелец которого предлагал назвать настоящее имя Бэнкси. Администрация ресурса сняла лот, поскольку он был нематериальным. Тогда он выставил на продажу клочок бумаги, на котором написано имя художника. В ходе торгов цена достигла почти миллиона долларов. Однако этот лот позднее также был отозван.
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Gabriel BouysПочти все произведения Бэнкси имеют политический или социальный подтекст. Художник смело обличает пороки современного общества. "Нужно немало храбрости, чтобы анонимно заявить о себе в западной демократии и потребовать того, во что никто, кроме тебя, не верит - например, мира, справедливости и свободы", - отмечает он в своей книге "Wall and Piece".
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в КалифорнииПрохожие фотографируются у граффити британского художника Бэнкси в Калифорнии, США
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
Почти все произведения Бэнкси имеют политический или социальный подтекст. Художник смело обличает пороки современного общества. "Нужно немало храбрости, чтобы анонимно заявить о себе в западной демократии и потребовать того, во что никто, кроме тебя, не верит - например, мира, справедливости и свободы", - отмечает он в своей книге "Wall and Piece".
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
© AFP 2018 / Thomas CoexВ своем творчестве Бэнкси часто выступает в защиту уличного искусства. "Всегда легче получить прощение, чем разрешение", - заявляет он.
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в ВифлеемеГраффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2018 / Thomas Coex
В своем творчестве Бэнкси часто выступает в защиту уличного искусства. "Всегда легче получить прощение, чем разрешение", - заявляет он.
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в Вифлееме
© AP Photo / Thibault CamusТворчеству Бэнкси не чужды и иронические мотивы. В 2004 году в Лувре была выставлена его работа с надписью: "В детстве сестра выбрасывала все мои рисунки, а когда, я спрашивал, где они, пожимала плечами и отвечала: "Можно подумать, их когда-нибудь повесят в Лувре".
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в ПарижеПрохожие у граффити британского художника Бэнкси в Париже, Франция
© AP Photo / Thibault Camus
Творчеству Бэнкси не чужды и иронические мотивы. В 2004 году в Лувре была выставлена его работа с надписью: "В детстве сестра выбрасывала все мои рисунки, а когда, я спрашивал, где они, пожимала плечами и отвечала: "Можно подумать, их когда-нибудь повесят в Лувре".
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
© AP Photo / Kevin FrayerСлучай с картиной на аукционе не первая провокация художника, связанная с собственными работами: в 2013 году оригинальные картины с его подписью в течение одного дня продавались в Центральном парке Нью-Йорка за 60 долларов каждая.
На фото: граффити Бэнкси в ВифлеемеГраффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Kevin Frayer
Случай с картиной на аукционе не первая провокация художника, связанная с собственными работами: в 2013 году оригинальные картины с его подписью в течение одного дня продавались в Центральном парке Нью-Йорка за 60 долларов каждая.
На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
© AP Photo / Michel SpinglerХудожника отличает внимание к деталям. Так он изобразил Стива Джобса в образе мигранта на стене лагеря для беженцев в Кале. Отец Джобса действительно был мигрантом из Сирии. Комментируя свой рисунок, Бэнкси написал, что компания, основанная сыном мигранта платит семь миллиардов долларов налогов.Граффити Бэнкси на стене лагеря для беженцев, в котором он изобразил Стива Джобса в роли мигранта
© AP Photo / Michel Spingler
Художника отличает внимание к деталям. Так он изобразил Стива Джобса в образе мигранта на стене лагеря для беженцев в Кале. Отец Джобса действительно был мигрантом из Сирии. Комментируя свой рисунок, Бэнкси написал, что компания, основанная сыном мигранта платит семь миллиардов долларов налогов.
© AFP 2018 / Gabriel BouysБэнкси также не стеснялся открыто насмехаться над покупателями своих работ на аукционах: однажды он прокомментировал очередной ушедший лот на своем сайте, написав "не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это д****о".
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-АнджелесеГраффити британского художника Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе, США
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
Бэнкси также не стеснялся открыто насмехаться над покупателями своих работ на аукционах: однажды он прокомментировал очередной ушедший лот на своем сайте, написав "не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это д****о".
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Geoff CaddickНесмотря на то, что Бэнкси позиционирует себя как "неуловимый художник-бунтарь", его имя стало одним из наиболее успешных коммерческих арт-проектов современности.
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в БристолеГраффити британского художника Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле, своем родном городе
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Несмотря на то, что Бэнкси позиционирует себя как "неуловимый художник-бунтарь", его имя стало одним из наиболее успешных коммерческих арт-проектов современности.
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
© AFP 2018 / Carl de SouzaКогда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ.
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в ЛондонеПосетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Carl de Souza
Когда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ.
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
© AFP 2018 / Carl de SouzaЗа работами художника "охотятся" не только участники аукционов, но и мировые звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс.
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в ЛондонеПортреты Кейт Мосс работы британского художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Carl de Souza
За работами художника "охотятся" не только участники аукционов, но и мировые звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс.
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria JonesПоскольку Бэнкси до сих пор удается сохранять свою личность в тайне, некоторые предполагают, что это группа художников, а не один человек.
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"Сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием Пекхамский камень
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Поскольку Бэнкси до сих пор удается сохранять свою личность в тайне, некоторые предполагают, что это группа художников, а не один человек.
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
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