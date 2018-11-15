Художник из США купил картину Бэнкси за 725 тысяч долларов, чтобы закрасить

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Художник из США Рон Инглиш купил работу известного британского художника Бэнкси "Рабский труд" за 561 тысячу фунтов (более 725 тысяч долларов), но планирует закрасить ее в знак протеста против торговли уличным искусством, сообщает британское издание Evening Standard.

"Рабский труд" — мурал Бэнкси, изначально написанный на стене магазина уцененных товаров в лондонском пригороде Вуд Грин в 2012 году. Художник изобразил маленького мальчика, сидящего на коленях перед швейной машинкой, вышивающего британский флаг. В 2013 году картину отделили от стены и выставили на аукцион.

По данным издания, накануне ее купил американец на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе.

"Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться. Моя идея для этой картины в том, чтобы побелить ее для моего хорошего приятеля Бэнкси, жаль, что я не могу потратить больше денег на это", — заявил Инглиш и добавил, что встречался с Бэнкси в Палестине.

Художник заявил, что "собирается зарисовать картину и вставить в одну из стен в своем доме". "Мы устали от людей, которые крадут с улиц то, что мы делаем, и перепродают, поэтому я собираюсь купить все, что могу, и побелить", — добавил он.

Инглиш заявил, что потом "продаст побеленную картину за 1 миллион долларов". "Я сумасшедший, но не глупый", — пояснил он.

Самоуничтожающаяся картина

В октябре одна из самых знаменитых работ Бэнкси самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1 миллион фунтов. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер.

Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявил, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.