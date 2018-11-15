КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали снайпера Национальной гвардии по подозрению в убийстве участника "евромайдана" на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он был задержан в конце октября и в начале ноября арестован судом на 60 суток", — приводит слова источника агентство.

По данным источника, мужчина подозревается в том, что 20 февраля 2014 года выстрелил из снайперской винтовки, в результате чего погиб театральный режиссер Александр Храпаченко, "который не представлял опасности работникам милиции".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.