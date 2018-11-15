Эксперт рассказал, от чего зависит судьба правительства Мэй

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Судьба правительства Терезы Мэй будет зависеть от сегодняшнего обсуждения соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit в палате общин; в случае принятия соглашения британская экономика понесет определенные потери, однако пока их оценить сложно, заявила РИА Новости руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
"Правительство Терезы Мэй будет зависеть от сегодняшнего обсуждения в палате общин. После того, как документ примут или нет, будет понятно, какие будут последствия… У Мэй очень тяжелое положение, ее критикуют очень сильно. Если документ пройдет обсуждение, отставка ей не грозит, но если не пройдет – то все возможно", — заявила Бабынина.
Что касается финансовой части, по ее словам, Лондон не лишится звания одной из главных мировых финансовых столиц, хоть и понесет определенные потери, которые пока еще оценивать рано.
Такого же мнения придерживается и директор по развитию Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. "Лондон – глобальный финансовый центр, не только европейский, и значительная часть его бизнеса завязана на Америку. Так что не стоит спешить с выводами. Нужно подождать решения парламента", — сказал он.
"Еще два года будет длиться переходный период, когда Великобритания будет оставаться в составе единого рынка и таможенного союза. Другое дело, что выход Британии из ЕС уже предотвратить нельзя", — добавил он.