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Эксперт рассказал, от чего зависит судьба правительства Мэй

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (666)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Судьба правительства Терезы Мэй будет зависеть от сегодняшнего обсуждения соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit в палате общин; в случае принятия соглашения британская экономика понесет определенные потери, однако пока их оценить сложно, заявила РИА Новости руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Для вступления в силу документ должен быть утвержден на саммите ЕС, получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

"Правительство Терезы Мэй будет зависеть от сегодняшнего обсуждения в палате общин. После того, как документ примут или нет, будет понятно, какие будут последствия… У Мэй очень тяжелое положение, ее критикуют очень сильно. Если документ пройдет обсуждение, отставка ей не грозит, но если не пройдет – то все возможно", — заявила Бабынина.

Что касается финансовой части, по ее словам, Лондон не лишится звания одной из главных мировых финансовых столиц, хоть и понесет определенные потери, которые пока еще оценивать рано.

Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Свобода передвижения услуг, в том числе финансовых, будет отменена после выхода Британии из ЕС. Лондонский Сити понесет некоторые потери, но он же живет не только за счет этого. Европейский рынок очень важен, оценить потери сейчас сложно, так как нет документа о будущем формате отношений. Частично банки будут оттуда уходить", — отметила эксперт.

Такого же мнения придерживается и директор по развитию Российского совета по международным делам Александр Крамаренко. "Лондон – глобальный финансовый центр, не только европейский, и значительная часть его бизнеса завязана на Америку. Так что не стоит спешить с выводами. Нужно подождать решения парламента", — сказал он.

"Еще два года будет длиться переходный период, когда Великобритания будет оставаться в составе единого рынка и таможенного союза. Другое дело, что выход Британии из ЕС уже предотвратить нельзя", — добавил он.

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