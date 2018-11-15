Рабинович решил не баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины, поскольку исповедует иудаизм и не имеет "морального права быть арбитром в вопросах православия".

Ранее Рабинович и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь" для участия в президентских и парламентских выборах. Позже Бойко сообщил, что поддержал кандидатуру Рабиновича для выдвижения на пост президента от этого объединения.

"Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию, сегодня раскол и здесь. Президент обязательно должен быть арбитром в этих вопросах. Я долго думал, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура", — сказал Рабинович на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина" в четверг.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в четверг в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.