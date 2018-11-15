Японская оппозиция потребовала от Абэ раскрыть договоренности с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. Оппозиционные партии Японии приняли решение провести слушания в парламенте с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ, чтобы узнать, о чем конкретно он договорился 14 ноября в Сингапуре на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо.

Слушания предлагается провести на одном из заседаний бюджетной комиссии палаты представителей, чтобы выяснить, отдаст ли Россия четыре острова южных Курил, которые Япония считает своими "северными территориями".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

"Информации мало, давать оценку трудно. Мы хотим убедиться, идет ли речь о возвращении сразу четырех островов северных территорий или о смене курса", — приводит агентство слова главы парламентской фракции Конституционно-демократической партии Японии Киёми Цудзимото.

Еще один представитель оппозиции — глава фракции Демократической партии Кадзухиро Харагути — сказал, что ему тоже "хотелось бы проверить суть (договоренностей РФ и Японии), поскольку нельзя отдать только два острова и на этом остановиться".

Согласно декларации 1956 года, Москва выражала готовность после заключения мирного договора с Токио передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. При этом, как писала японская пресса, Абэ мог предложить России возможность решения проблемы на основе декларации с обсуждением затем принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается. Как отмечает японская пресса, Абэ, видимо, рассчитывает таким образом, что двум странам удастся прийти к рамочному соглашению уже в 2019 году.

Вместе с тем, как заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в позиции Токио изменений нет. Как сообщалось ранее, она заключается в требовании всех четырех островов Южных Курил.