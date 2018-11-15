Команда Обрадора представила план обеспечения безопасности в Мексике

МЕХИКО, 15 ноя – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и члены его команды представили в среду в Мехико план обеспечения мира и безопасности в ведущей войну с наркомафией стране на 2018-2024 годы.

"План должен обеспечить, чтобы семьи Мексики вновь обрели спокойствие и доверие к государственным институтам, а его приоритет – гарантировать мир и улучшить жизнь каждого мексиканца", – заявил Альфонсо Дурасо, будущий глава министерства общественной безопасности.

Всего план состоит из восьми ключевых пунктов. К ним относятся уничтожение коррупции и неприкасаемости госчиновников, включая президента, гарантированное создание рабочих мест, обеспечение права на образование, здравоохранение и работу ради уменьшения бедности, уважение прав человека, восстановление контроля над тюрьмами.

Отдельным пунктом стоит борьба с наркомафией. Предлагается переформулировать цели этой борьбы, сконцентрировав ресурсы на реабилитации жертв. Также предлагается принять законы, которые позволят положить конец вооруженным конфликтам и начать процесс разоружения организованной преступности, а также возможность провести амнистию.

Кроме того, новые власти Мексики намерены признать юрисдикцию Международного суда в Гааге в части преступлений в области прав человека.

Как отметил Дурасо, изъятые у бандитских группировок средства будут направляться на выплаты их жертвам, социальные программы, а также обеспечение подразделений, ведущих борьбу с оргпреступностью.

Дурасо сообщил, что уже с 1 декабря начнется формирование новой силовой структуры – национальной гвардии, в которую войдут наиболее подготовленные сотрудники основных силовых структур Мексики, включая армию и ВМФ.