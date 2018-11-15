Барнье: предстоит еще длинный путь для построения партнерства после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Предстоит еще много работы и длинный, возможно, сложный путь, чтобы выстроить с Британией долгосрочное партнерство, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, представляя согласованный сторонами проект соглашения по Brexit.

Участники переговоров также согласовали в среду проект политической декларации о будущих отношениях.

"Мы преодолеваем важный этап, который является условием, основой для доверия, в котором мы нуждаемся, чтобы вести переговоры о новом партнерстве", — заявил журналистам Барнье.

"Но остается еще много, много работы. Я знаю, что путь еще длинный, и, возможно, сложный, чтобы обеспечить упорядоченный выход, а кроме упорядоченного выхода, построить долгосрочное партнерство с Британией. Остается работа", — предостерег он.

По его словам, предварительный проект декларации о будущих отношениях с Британией охватывает сотрудничество в целом ряде секторов, включая транспорт и внутреннюю безопасность. "И, конечно, очень важный для всей Европы пункт, о внешней политике, обороне и внешней безопасности", — сказал он.

"На данном этапе речь идет всего лишь о плане с комментариями. Со своей стороны, прямо с завтрашнего дня мы будем над ним работать со странами-членами и Европарламентом. Цель заключается в том, чтобы представить Евросовету завершенную декларацию", — сообщил Барнье.