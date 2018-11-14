Долги по зарплате в госсекторе Украины превысили 90 миллионов долларов

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Общая сумма долгов по зарплате в государственном секторе Украины составляет 2,565 миллиарда гривен (более 91 миллиона долларов), сообщается в среду на сайте Верховной Рады.

В сообщении говорится, что проблему по задолженности по выплате заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях государственного сектора обсудили чиновники в парламентском комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Глава комитета Рады Сергей Каплин отметил, что ситуация с выплатой заработной платы за последние годы только ухудшается — долги постоянно растут, количество работников, которые не получают свои заработанные средства, с каждым месяцем увеличивается, как следствие, разочарование населения к власти и в силу законов усиливается.

"Так, по последней оперативной информации министерства социальной политики, общая сумма долгов по зарплате составляет 2,565 миллиарда гривен (более 91 миллиона долларов), треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий", — говорится в сообщении на сайте Рады.

Почти половина общей суммы задолженности – 1,224 миллиарда гривен (около 44 миллионов долларов) — это невыплаченная зарплата работникам предприятий, находящимся в сфере управления центральных органов исполнительной власти, говорится в сообщении.