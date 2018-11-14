Долги по зарплате в госсекторе Украины превысили 90 миллионов долларов

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Общая сумма долгов по зарплате в государственном секторе Украины составляет 2,565 миллиарда гривен (более 91 миллиона долларов), сообщается в среду на сайте Верховной Рады.
Глава комитета Рады Сергей Каплин отметил, что ситуация с выплатой заработной платы за последние годы только ухудшается — долги постоянно растут, количество работников, которые не получают свои заработанные средства, с каждым месяцем увеличивается, как следствие, разочарование населения к власти и в силу законов усиливается.
Почти половина общей суммы задолженности – 1,224 миллиарда гривен (около 44 миллионов долларов) — это невыплаченная зарплата работникам предприятий, находящимся в сфере управления центральных органов исполнительной власти, говорится в сообщении.