ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Кевин Маккарти переизбран лидером республиканцев в палате представителей конгресса США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытого для публики голосования.

По данным издания, за Маккарти проголосовали 159 депутатов, а за его конкурента, лидера ультраконсервативного крыла республиканцев Джима Джордана, — 43.

Маккарти, которому 53 года, избран в конгресс от Калифорнии. Он считается политическим союзником президента Дональда Трампа. Маккарти возглавляет республиканцев в палате представителей с 2014 года, до этого три года занимал второй по значению пост координатора фракции. В 2015 году безуспешно баллотировался на пост спикера палаты представителей, но проиграл Полу Райану, который на нынешних выборах не переизбирался в конгресс.

В новом созыве конгресса Маккарти будет лидером парламентского меньшинства, поскольку республиканцы утратили на выборах 6 ноября контроль над палатой представителей.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.