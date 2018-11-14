США обновили санкции против Кубы, включив в список 26 компаний

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США обновили список санкций в отношении Кубы, добавив туда 26 компаний, среди которых 16 отелей, сообщает госдепартамент США в среду.

По данным госдепа, эти предприятия контролируются кубинскими силовиками.

"В рамках усилий администрации (президента США Дональда) Трампа, направленных на пресечение поступления американского финансирования кубинским вооруженным силам, разведке и службам безопасности, госдепартамент США добавил 26 предприятий на Кубе, включая 16 отелей, принадлежавших кубинским вооруженным силам, в список санкций", — говорится в сообщении.