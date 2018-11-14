В Харькове происходит массовое отключение отопления из-за ремонта

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Десятки жилых домов, школы и больницу отключают от отопления и горячей воды в среду и четверг в двух районах Харькова из-за ремонтных работ на тепломагистралях, говорится в сообщении на сайте коммунального предприятия "Харьковские теплосети" в среду.

Ранее кабинет министров Украины запретил отключать газ теплоснабжающим компаниям в отопительный сезон.

"Для проведения ремонтных работ в Немышлянском районе с 8.00 до 20.00 (9.00 – 21.00 мск) 15.11.18 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 для устранения дефекта по улице Пожарского, 10/2 с отключением отопления в 73 жилых домах, одной школе и горячего водоснабжения в 21 жилом доме, одной школе", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, в среду с утра начались ремонтные работы на участке тепломагистрали ТМ-45 в Шевченковском районе, там отключили отопление и горячую воду в 59 жилых домах, трех школах, одном детском учреждении и больнице. Работы продлятся до 22.00 мск, сообщили на предприятии.

В среду в Харькове стоит температура от плюс четырех днем, до минус двух ночью.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа оставались и не могли начать отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в Смеле объявили режим ЧП, в Херсоне часть школ была без тепла.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что подачу тепла удалось восстановить во всех городах, кроме Смелы.