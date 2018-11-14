На выборы в ЛНР пришли более 872 тысяч человек

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Более 872 тысяч человек проголосовали на выборах главы и депутатов парламента ЛНР, сообщила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Явка составила 77 процентов или 872 тысячи 905 избирателей ", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что за кандидатуру Леонида Пасечника проголосовали 596 230 человек (68,3% избирателей), за Олега Коваля проголосовало 144 441 человек (16,55%) за Людмилу Руснак 51 500 человек (5,9%), за Наталью Сергун — 69 396 (7,95%). "Недействительными и утраченными признаны 1,3% или 11338 бюллетеней", — добавила Кравченко.

Выборы в ЛНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3% голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.