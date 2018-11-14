Совбез ООН единогласно проголосовал за снятие оружейного эмбарго с Эритреи

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Совбез ООН в среду единогласно проголосовал за резолюцию, в которой с Эритреи снимаются санкции на поставки оружия.

Отмена санкций со стороны Совбеза в отношении Эритреи стала возможна после того, как 9 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре, завершившее 20-летний конфликт. После этого Эфиопия предложила Совбезу снять санкции.

Кроме поставок оружия, отменятся санкции на заграничные поездки, замораживания активов и еще ряда других запретов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, отметил, что эта резолюция, "конечно, не решит, как говорится, одним махом все застарелые проблемы региона".

"Рассчитываем, что она, в частности, станет стимулом для продвижения нормализации отношений между Эритреей и Джибути. В то же время считаем, что урегулирование всех оставшихся между этими странами вопросов является компетенцией двусторонней дипломатии", — сказал российский дипломат.

"При необходимости стороны могут воспользоваться добрыми услугами посредников, а также другими предусмотренными на этот счет международными механизмами. В этой связи считаем, что навязанная группой стран регулярная и, что самое удивительное, бессрочная отчетность выглядит в качестве более чем избыточного, чрезмерного требования", — добавил Небензя.

Он отдельно отметил, что Россия сожалеет, в связи с тем, что в резолюцию включены положения, которые закрепляют "сексуальное и гендерно-мотивированное насилие в качестве отдельного критерия подведения под санкции, несмотря на то, что такого рода деяния укладываются в существующие критерии листинга".

"Хочу еще раз напомнить: вопросы, связанные с международными санкциями, четко регулируются главой VII устава ООН, в котором речь идет о наличии угрозы международному миру и безопасности. Расширительное трактование данного положения несет угрозу потери санкционным инструментом своей эффективности и, что самое главное, правомочности", — заключил Небензя.

Эритрея в 1952–1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между ними из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 годы. В результате погибли около 80 тысяч человек.