Пасечник признан избранным главой ЛНР

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Леонид Пасечник признан избранным главой самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила в среду на пресс-конференции глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"По результатам на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Иванович Пасечник", — сообщила Кравченко.

Выборы в ЛНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3% голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.