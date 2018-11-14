Слуцкий прокомментировал договоренности Путина и Абэ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заявленная премьер-министром Японии Синдзо Абэ готовность к активизации российско-японских переговоров по мирному договору совместно с президентом России Владимиром Путиным создает реальные перспективы для подписания договора в обозримом будущем, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Думаю, что заявленная Абэ готовность совместно с Путиным поставить точку в этой проблеме создает реальные перспективы подписания договора в обозримом будущем. И это станет достойным ответом на политику стран G7, поддерживающих и вводящих санкции против России", — сказал журналистам Слуцкий.
Парламентарий выразил надежду, что по итогам переговоров в Сингапуре процесс заключения мирного договора между Россией и Японией выйдет на обозримую траекторию.
В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие этого предложения. Вместе с тем, политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.