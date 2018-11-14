Слуцкий прокомментировал договоренности Путина и Абэ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заявленная премьер-министром Японии Синдзо Абэ готовность к активизации российско-японских переговоров по мирному договору совместно с президентом России Владимиром Путиным создает реальные перспективы для подписания договора в обозримом будущем, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года.

"Думаю, что заявленная Абэ готовность совместно с Путиным поставить точку в этой проблеме создает реальные перспективы подписания договора в обозримом будущем. И это станет достойным ответом на политику стран G7, поддерживающих и вводящих санкции против России", — сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий выразил надежду, что по итогам переговоров в Сингапуре процесс заключения мирного договора между Россией и Японией выйдет на обозримую траекторию.

"Отсутствие мирного договора ни в коей мере не соответствует достаточно высокому уровню наших межгосударственных взаимоотношений. Контакты между лидерами наших стран только активизируются, сотрудничество наращивается как в экономической и гуманитарной, так и политической плоскости", — добавил он.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие этого предложения. Вместе с тем, политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.