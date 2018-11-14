Климкин проведет переговоры с Помпео в ходе визита в Вашингтон

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин посетит США с рабочим визитом 14-16 ноября, где примет участие в заседании комиссии стратегического партнерства и проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает в среду пресс-служба украинского МИД.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки", — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, главной целью визита является проведение 16 ноября заседания обновленного формата комиссии стратегического партнерства Украина — США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Отмечается, что программой пребывания украинского министра в Вашингтоне также предусмотрено проведение переговоров с госсекретарем США, встречи с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды.

Во время визита также запланировано интервью Климкина американским СМИ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном, 16 ноября состоится заседание комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел.