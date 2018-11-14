Путин и Абэ будут взаимодействовать для денуклеаризации КНДР, сообщили СМИ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин подтвердили курс на тесное взаимодействие двух стран, направленное на денуклеаризацию Северной Кореи, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве.

Путин и Абэ обсуждали этот вопрос на их 22-й по счету встрече, которая состоялась в Сингапуре. Подробности обсуждения не сообщаются, но для Японии важно заручиться поддержкой России, так как, в отличие от США, Южной Кореи и Китая, ей пока не удается наладить прямой диалог с Северной Кореей.

Встреча лидеров прошла в среду в Сингапуре, где открылся саммит государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Там же 14-15 ноября проходит XIII Восточноазиатский саммит. Этот формат предполагает участие представителей всех стран АСЕАН, а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.