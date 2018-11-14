Совет ЛАГ проведет встречу для обсуждения обострения конфликта в Газе

КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств соберется в четверг на уровне постоянных представителей на экстренное заседание, посвященное обострению конфликта в секторе Газа, об этом на своей странице в Facebook заявил посол Палестины в Египте Дияб ал-Ляух.

Аль-Ляух, являющийся также постпредом Палестины при ЛАГ, заявил, что "итогами этой встречи должны стать практические решения, соответствующие уровню агрессии и совершенных израильтянами преступлений".

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас потребовал от миссии Палестины запросить срочное заседание Лиги арабских государств для обсуждения обострения конфликта в Газе.

Израиль с вечера понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.