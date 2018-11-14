Эксперты прокомментировали отставку министра обороны Израиля

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Отставка министра обороны Израиля Авигдора Либермана не приведет к серьезным изменениям для правящей коалиции и не смягчит израильскую политику на палестинском направлении; в случае проведения досрочных выборов победу, скорее всего, вновь одержит премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа и сообщил, что его партия "Наш дом Израиль" выходит из правящей парламентской коалиции.

"Не думаю, что это чревато серьезными изменениями для правящей коалиции, тем более, что позиция консерваторов в израильском обществе сейчас весьма и весьма сильная, все это поддерживается внешнеполитической обстановкой и эскалацией напряженности на палестинском направлении. По большому счету, на внутриполитическом театре Израиля не видно серьезно оппонентов блоку "Ликуд" и другим консерваторам. Скорее всего, будет набирать обороты консервативный тренд, потому что внутриполитическая ситуация в Израиле всегда зависела от динамики конфликта с Палестиной", — сказал Демиденко.

Тренд на жесткость

По его словам, смягчения израильской политики по Палестине "однозначно не будет".

"Израиль сейчас взял устойчивый тренд в своих отношениях с Палестиной на жесткие ответы, в первую очередь потому, что до сих пор среди палестинской общественности сильно влияние радикальных группировок и ХАМАС, в частности. Пока ХАМАС и другие палестинские радикалы имеют серьезный политический вес и влияние на умонастроения палестинцев, Израиль будет действовать только жестко в отношении Палестины", — уверен эксперт.

Такого же мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. "Не думаю, что отставка повлияет на политику Израиля в отношении палестинского национального движения и тех мер, которые Израиль проводил по отношению к палестинской автономии", — сказал он в беседе с агентством.

Как отметил востоковед, причина отставки Либермана заключается в противоречии между руководством армии и политическим руководством, которое возникло из-за различных взглядов на то, как армия должна действовать в дальнейшем.

Нетаньяху не уйдет

Что же касается вероятности досрочных выборов, как отметил Демиденко, даже если они состоятся, Нетаньяху не потерпит поражения именно благодаря своей жесткой риторике в отношении Палестины, которая обеспечила ему рост популярности среди избирателей.

"Даже если речь о досрочных выборах пойдет, вероятнее всего, снова победу одержат консерваторы", — считает он.

Долгов также выразил сомнение в том, что Нетаньяху может уйти с политической арены Израиля. "Он пользуется достаточной поддержкой среди населения и среди значительной части политического истэблишмента, так что я не думаю, что в ближайшее время он уйдет с политической арены", — пояснил собеседник агентства.

Накануне израильский министр обороны отмежевался от решения коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Политик назвал "фейковой новостью" сообщения о том, что он голосовал за, и вновь призвал нанести "жесткий удар" по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Либерман занял пост министра обороны в 2016 году — через год после последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он возглавлял МИД.