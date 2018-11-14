Россия высоко ценит взаимодействие с Кубой, заявил Шойгу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия высоко оценивает союзническое взаимодействие России и Кубы на международной арене и позицию республики в отношении санкционного давления, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Кубы Леопольдо Синтрой Фриасом.
Он подчеркнул, что "взаимная поддержка особенно важна в условиях, когда предпринимаются беспардонные попытки отдельных государств перекраивать международно-правовые основы по собственным лекалам".
"Когда проводится политика, направленная на смещение неугодных правительств в Венесуэле, Никарагуа и других государствах Латинской Америки и Карибского бассейна", — отметил Шойгу.
Российский министр подчеркнул, что "мощный импульс укреплению двусторонних связей придала встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета Республики Куба Мигеля Бермудеса 2 ноября в Москве".
По его словам, два государства на постоянной основе ведут интенсивный и конструктивный политический диалог, продолжают активный делегационный обмен, поддерживают контакты между оборонными ведомствами.
Шойгу сообщил, что в ходе встречи главы оборонных ведомств в среду обсудят вопросы сотрудничества оборонных ведомств России и Кубы, а также российский опыт по борьбе с терроризмом в Сирии.