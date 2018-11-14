На Украине запретили компаниям отключать газ в отопительный сезон

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины запретил отключать газ теплоснабжающим компаниям в отопительный сезон, заявил в среду украинский вице-премьер Геннадий Зубко.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" вовремя отопительный сезон не начали в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Смеле в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В среду премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что подачу тепла удалось восстановить во всех городах, кроме Смелы.

"Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", — написал Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство также снизило уровень обязательных расчетов за газ для предприятий теплокомунэнерго и теплоэлектроцентралей. Для предприятий теплокомунэнерго с 1 декабря до 1 апреля 2019 года уровень обязательного расчета составит 78%, а для теплоэлектроцентралей – 60%. Ранее обязательный расчет составлял 90%.