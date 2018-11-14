Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Абэ прошла в Сингапуре, где открылся саммит государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Японский премьер @AbeShinzo воспользовался радушным настроением Путина и предложил начать беседу с самого для него главного — с мирного договора pic.twitter.com/4MBDswraJD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 ноября 2018 г.

​В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин неожиданно предложил Абэ до конца года заключить мирный договор без предварительных условий. Абэ, в свою очередь, вновь пояснил позицию Японии, для которой принять это предложение невозможно. Вместе с тем политические круги Японии и сам премьер расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — и связывает подписание договора с решением этого вопроса.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала ее лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.