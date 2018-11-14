Тимошенко назвала отсутствие теплоснабжения в украинских городах террором

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что отсутствие теплоснабжения в ряде городов страны является "террором холодом" и возложила ответственность за эту ситуацию на президента Петра Порошенко.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа оставались и не могли начать отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в Смеле объявили режим ЧП, в Херсоне часть школ была без тепла. В горсовете Шепетовки опасались, что газоснабжение в городе со вторника также может быть прекращено из-за задолженности.

"То, что сегодня делают с жизнью людей — это террор холодом, это издевательство через нулевые пенсии и зарплаты", — цитирует Тимошенко в среду пресс-служба партии.

Политик выразила возмущение тем, что сейчас по всей Украине есть населенные пункты, где дети в школах без тепла, не отапливаются больницы и дома. По словам Тимошенко, прошел месяц, как начался отопительный сезон. Однако в эту минуту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к отоплению этих 22 генерирующих мощностей, по сути, остались в холоде.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время (экс-президент Виктора) Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди не способны платить такую цену. Людей лишили права на тепло ", — заявила лидер партии.