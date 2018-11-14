Украинский город Смела, в котором отключили отопление, остался без воды

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Украинский город Смела, жители которого до сих пор остаются без отопления, оказался также и без воды; город парализован, заявил в среду мэр Алексей Цыбко.

В среду утром Цыбко сообщил, что власти Смелы Черкасской области Украины были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления.

"Нам еще и отключили водоснабжение, то есть фактически город парализован полностью", — сказал Цыбко в эфире украинского телеканала "Прямой". При этом он отметил, что такое "плечо" жителям Смелы подставила Черкасская областная госаадминистрация.

На официальном сайте Смелянского горсовета в среду появилось уведомление о том, что в связи с задолженностью за электроэнергию будут отключены четыре насосных станции.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.