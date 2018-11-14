В Киеве митингующие потребовали включить отопление в городах Украины

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Акция протеста прошла в среду у здания национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Киеве, митингующие принесли с собой шины и батареи, они требовали включить отопление в украинских городах, в которых его до сих пор нет, а также отставки Андрея Коболева с должности главы компании.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" вовремя отопительный сезон не начали в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Смеле в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В среду премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что подачу тепла удалось восстановить во всех городах, кроме Смелы.

"Сегодня мы здесь потому, что нас грабят, не уважают, еще и заставляют замерзать… В городе, из которого я приехал, отопления нет, люди там мерзнут, а счета за коммунальные услуги приходят",- приводит слова одного из участников акции, приехавшего из Смелы, украинское агентство УНН.

В связи с тем, что в Киеве идет снег, собравшиеся развели огонь в бочке. "Господин Коболев, выходите к нам и погрейтесь, как мы, возле этого огня",- предложил один из митингующих в громкоговоритель.

Митингующие также требуют, чтобы Коболев написал заявление об отставке, по их мнению, он неэффективно управляет компанией. После того, как митингующим сообщили, что главы "Нафтогаза" нет на рабочем месте, они разошлись.

Общественный порядок у здания охраняли около десятка полицейских.