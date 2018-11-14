В Париже спасли львенка по имени "Путин" из прокатной "Ламборджини"

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция спасла львенка из прокатной машины "Ламборджини" на одном из главных проспектов Парижа — Елисейских полях, водитель автомобиля задержан, сообщает зоозащитная организация 30 Millions d'Amis, которой передали маленького хищника.

"Фонд 30 Millions d'Amis занялся львенком, изъятым полицией на "самом красивом проспекте мира" в Париже. Маленький хищник был внутри прокатной "Ламборджини". Человек, находившийся за рулем, задержан и помещен под стражу, фонд подал против него иск", — говорится в сообщении организации.

Инцидент произошел вечером 12 ноября. "Названному "Путиным", но переименованному в "Даду" хищнику меньше двух месяцев", — сообщают защитники животных.

Обследование ветеринаров показало, что малыш ослаблен, имеет проблемы с задними лапами и хвостом, но, тем не менее, чувствует себя хорошо. Сейчас он помещен в карантин, а затем отправится в питомник в департаменте Луара, где присоединится к двум другим львятам, спасенным организацией месяцем ранее.

О судьбе водителя автомобиля, в котором был обнаружен львенок, ничего не сообщается.